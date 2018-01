Alates esmaspäevast on Rapla maakonnast pärit 45-aastast Signet otsinud politseiametnikud koos teenistuskoertega, samuti vabatahtlikud ja Kaitseliit. Ööl vastu teisipäeva otsis naist ka PPA lennusalga kopter. Paraku pole otsingud seni tulemust andnud. Naise telefon on alates teisipäeva õhtust välja lülitatud.



Rapla politseijaoskonna välijuht Janno Juurik palub Kohila ja Saku valla elanikel vaadata üle oma eramute kõrvalhooned ja ka suvilad.

„Palume eriti Aespa, Kiisa ja Roobuka kandi inimestel kontrollida oma kõrvalhooneid. Samuti võiksid inimesed võimalusel üle vaadata või paluda kellelgi tuttaval kontrollida talvel tühjana seisvaid suvilaid. Kui näete oma kodukohas liikumas võõraid, siis andke sellest ka politseile teada. Kui näete inimest, kes näib abi vajavat, siis tundke huvi tema käekäigu vastu,“ sõnas Juurik.

Lähedased said Signega viimati suhelda 8. jaanuaril telefonitsi kella 13 paiku, kuid pärast seda ei olnud enam võimalik naisega kontakti saada. Naisel on kaasas mobiiltelefon ning on tehtud positsioneerimine. Naise auto on leitud Harjumaalt Kiisalt.



“Politseinikud on suhelnud Signe lähedastega ning üheskoos oleme kontrollinud erinevaid kohti, kus naine võis viibida, praegu tegeleb otsingutega ka PPA lennusalga helikopter,“ rääkis Rapla politseijaoskonna välijuht Veigo Vilbas. „Palume inimesi, kes on näinud Signet alates kella 13 esmaspäeval, anda sellest politseile teada numbril 112. Inimese leidmisele võib kaasa aidata iga teade.“



Signel on seljas kirju jope (roosa-valge-punane), jalas on tumedad teksad ja helepruunid saapad. Ta on umbes 165-170 cm pikk, keskmise kehaehitusega. Signe käib tavaliselt ilma mütsita, tal on õlgadeni punakaspruunid juukse patsis.



Kõigil, kel on infot fotol kujutatud naisest, palub politsei sellest teada kohe anda numbril 112.