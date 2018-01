16. detsembril 1977 esilinastus USAs film "Laupäevaõhtune palavik" ("Saturday Night Fever"), mis tegi John Travoltast ülemaailmse superstaari ning sundis diskomaiaid moemehi poodi jooksma, et endalegi valge ülikond ja platvormkingad hankida. Et aga kogu tõde filmist päevavalgele ujuks, on kõvasti aega võtnud.

Film põhineb tõestisündinud lool, mis osutus väljamõeldiseks

„Laupäevaõhtuse palaviku“ peategelane Tony Manero põhines Vincenti-nimelisel noorukil, kellest 1976. aastal kirjutas ajakiri New York Magazine. Artikli „Tribal Rites of the New Saturday Night“ autor, britt Nik Cohn kirjeldas probleemsest töölisklassiperest pärit noormeest, kes oli võrratu tantsija ning oli ka leidnud võimaluse säramiseks. Filmi tegijad maksid artikli kasutamise õiguste eest toona röögatu summa – 90 000 dollarit.

Alles 1996. aastal tunnistas Cohn, et oli Vincenti välja mõelnud, võttes aluseks 1960ndatel ühe Inglismaa tantsusaalis nähtud kuti. „Olin äsja New Yorki saabunud. Ma ei teadnud Brooklyni tänavaelust mõhkugi,“ seletas ta.