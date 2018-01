Teadlased täheldavad, et Suure Vallrahu roheliste merikilpkonnade seas on liiga palju emaseid isendeid, kirjutab BBC. Ilusa kilbiga mereelukas on selle tõttu ohus, kuid mis põhjustab isaste kadumist?

Probleem on nimelt merevee temperatuuri tõusus. Merikilpkonnad on selles mõttes huvitavad loomad, et nende soo määrab temperatuur, mis haudumise ajal mune ümbritseb. Soojem temperatuur soodustab emasjärglaste koorumist, jahedam aga isaste populatsiooni.

Vallrahu 200 000 kilpkonnabeebist praktiliselt kõik olid emased. Et roheline merikilpkonn on niigi ohustatud liik, on selline „aastakäik“ äärmiselt murettekitav.

Teadlased plaanivad luua merikilpkonnade tarbeks haudumispaiku, mis on jahedamad ning suunata neid sinna munema. Näiteks kasutada kunstvihma, mis mune ümbritseva liiva maha jahutaks.