„2016. aasta suvel kolisin perega Tallinnast tagasi Saaremaale, sest vanavanemad olid juba nii vanad, et vajasid abi,“ räägib Veronika Hartõkainen. Naisel polnud erilist valikut. 10 aastat tagasi suri tema ema ja vanavanematel rohkem lähedasi ei olnud. Rääkimata rahast, mille eest hooldekodusse minna. Nii tuligi Veronikal koos perega hakata vanakeste eest hoolitsema.