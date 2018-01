Laias laastus on kolm võimalikku põhjust, mis tõukavad töötajat ümbrikupalgaga nõustuma: ta ei ole riskidest piisavalt teadlik, ta on sundseisus või teadlikult suurema kasu peal väljas. Ükski neist ei õigusta riigi petmist, kuid eeldavad eri lähenemisviise ümbrikupalga probleemiga võitlemisel.

Rahandusministeerium, mille maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov nõuab võrdsemat vastutuse jaotamist ümbrikupalka maksva tööandja ja sellega nõustuva töötaja vahel, näib olevat seisukohal, et ülekaalukas põhjus on saamahimu. Seda arusaama kinnitab kasvav suundumus maksta ümbrikus vaid osa palka. Risk vastasel korral sotsiaalsetest tagatistest ilma jääda on seega üha paremini teadvustatud. Pealegi on Jegorovil õigus selles, et majanduse olukord soosib töötajat, kel on senisest paremad võimalused tööandjat valida ja eelistada ausat palgamaksjat.

Ometi ei ole see kõikjal nii – ääremaastuvast Eestist ei kao ainult teenused, vaid koos nendega ka tööandjad. Eetika ja puhas südametunnistus paraku kõhtu ei toida, ja nii on kerge levima hoiak, et parem mustalt saadud raha kui üldse mitte midagi. Kui õiglane ja mõistlik on selles olukorras töötajatele lisanõudeid esitada, näiteks kopsaka trahvi kujul, on vaieldav. Seadus võimaldaks seda praegugi, ent praktikas pole töötaja karistamine kuigi levinud. Ja milline on sel juhul ümbrikupalga vastuvõtnu motivatsioon ebaausast tööandjast maksuametile teada anda?

Lauskaristamine jäägu pigem viimaseks meetmeks. Selles valguses tuleb tunnustada maksuametit, et mustalt palga maksmine on võetud sihikule sektorites, kus see probleem on põletavaim. Nii jäävad edaspidi riigihangetel kõrvale ehitusettevõtted, kes ei suuda tõendada, et makstav palk on vähemalt 70% sektori keskmisest, näidates head eeskuju ka eraettevõtjatele.

See, kas karmimate karistustega hirmutamine ning tulumaksureformist tõusnud avalik pahameel ja riigi poolt ebaõiglaselt koheldud inimeste võimalik halvenenud maksudistsipliin on langenud ühele ajale juhuslikult või mitte, on iseküsimus.