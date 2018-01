Töökad inimesed, kes võiksid põhimõtteliselt juba rahulikult tugitoolis tukastada, kuid seda võimalust ei kasuta, on tööjõupuuduses Eesti riigis rahvuslikuks aardeks. Peale selle töötavad paljud neist mitte lihtsalt armastusest ameti vastu, vaid olude sunnil.

Et töötavad pensionärid peavad uue ja keerulise maksusüsteemi rägastikus kuidagi aru saama, kas ja kui palju raha nad kaotavad, on ebaõiglane. Uus süsteem näpistab keskklassi ja töötavaid pensionäre – neid, kes on kuulekad maksumaksjad ja kel pole rahamägesid ning oskusi süsteemi ninapidi vedada. Rikkad maksavad ikka sama palju.

Samas, asi pole ju selles, et need, kelle pangakontol on nüüd natuke ilusam number, ei ole seda ära teeninud. Vana süsteem oli lihtne, kuid mitte päris õiglane, praegune süsteem on mõttetult keeruline ja teeb mõnedele ikka liiga. Taevane arm, teinud siis ära see õige astmeline tulumaks, kus kõik maksavad makse jõukohaselt.