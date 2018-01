„Võidelge endale kätte see võimalus tegeleda töö juures ainult nende asjadega, mis teile meeldivad,“ ütles saate „Ajavaod“ toimetaja Renita Timak, kes koos saatejuhi Mati Talviku ning režissöör Indrek Kanguriga pälvisid täna välisministeeriumi kultuuripreemia.

„2017. aasta septembris tähistasime Eesti diplomaatia saja-aastast juubelit ning alanud aastal tähistame välisministeeriumi 100. sünnipäeva, mille raames heidame muuhulgas pilgu tagasi ning teeme kummarduse eelkäijatele,“ ütles välisminister Sven Mikser. „Välisministeeriumi juubeliaastal oleme otsustanud kultuuripreemiatega tunnustada neid, kes ajaloomälu hoiavad ja ajaloos toimunut meile meenutavad,“ sõnas Mikser.

Äsja oma 50. telemajas töötamise juubeliaastat tähistanud Mati Talvik on teinud saatesarja „Ajavaod“ alates 2010. aastast. „Ajaloohuvi on minus olnud kogu aeg. Mul oli hea lastetuba, mu isa oli jurist. Ajalooraamatuid oli meie kodus palju,“ on Talvik Maalehele rääkinud, kust tema ajaloohuvi pärineb. Kuna saatesari keskendub just Eesti ajaloole, tegime Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta puhul Mati Talvikule ka väikse selleteemalise viktoriini.