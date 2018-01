Eile avas oma kauaoodatud veebipoe Tommy Cash. Valikust leiab nii rõivaid, aksessuaare kui isegi ka rula. Veebipoes on saadaval ka särgid viitega Kanye Westile, näiteks T-särk kirjaga „kAnYe EaSt“ ning „Life of Pavel“. Kui sokipaari eest tuleb välja käia 15 eurot, siis on suuremal fännil võimalik osta ka 90 euro eest Anne Veski pildiga pusa, varrukatel kiri „Roosiaia kuninganna“. Tommy Cashi mänedžer Anna-Liisa Rink räägib kollektsioonist ka lähemalt, öeldes, et kogu protsess võttis aega umbes 8 kuud. „Tahtsime teha kollektsiooni, kus igal esemel on oma lugu ning hoiduda sellest klassikalisest mallist, et panna lihtsalt artisti logo või nimi keset särki, rohkem nagu collectors itemid.“ T-särk kirjaga „Lil Mop“ peidab endas taustalugu: see sai alguse naljast, kui Tommy peaks endale uue räpparinime valima. Inspiratsiooni sai ta kõikidest maailma räpparitest, kelle nimi algab adjektiiviga „Lil“ (eesti k väike) ning lisas sinna sõna „Mop“, mis tõlkes on siis Väike Hari.

Rula tootsid USA-s Tommy Cashi šveitslastest sõbrad, kes pakkusid selle idee juba paar aastat tagasi välja. Küsimuse peale, miks on Tommy Cashi kollektsioonis just Anne Veski pildiga pusa, vastab Rink: „Anne Veski pusa lihtsalt selleks et mõtlesime kui vahva oleks omada pusa mille peal on selline legend nagu Anne Veski“.

Inimesed on sotsiaalmeedias juba avaldanud nördimust, et hinnad niivõrd krõbedad on. „Hinna kujundas ikkagi toodete reaalne tootmisekulu. Panustasime sinna kõvasti aega ja raha et leida parimad võimalikud tootjad pusadele ja särkidele,“ ütleb Rink. „Prindid on aga kõik valmistatud Eestis DTG prindiga, mis on teatavasti kõige kõrgema kvaliteediga viis riietele disaine printida. Samuti ei ole meie disainid lihtsalt fontide ja piltide näol kuskilt internetist kopeeritud, vaid iga disaini, pildi ja fondi eest on makstud tasu kasutamisõiguste saamiseks. Samuti on disainide taha pandud oluliselt rohkem tööd ja mõtestatust kui enamus bändid või artistid seda tavaliselt teevad,“ põhjendab Tommy mänedžer.