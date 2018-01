Ühe Louisiana osariigi kooli koosolek muutus ootamatult väga konfliktseks. Üks õpetaja otsustas kolleegide eest seista, kuid see ei meeldinud juhtkonnale, kes kõrvaldas tülika naise politsei abiga, vahendab kohalik telejaam KATC.

Tüli sai alguse palgaküsimusest. „Et üks juhtival kohal olev inimene saab praegu mingi palgatõusu, ma tunnen, et see on kõrvakiil kõigile õpetajatele, söökla töötajatele, tugitöötajatele,“ ütleb õpetaja. Videolt on näha, kuidas kooli varahoidja silmnähtavalt ärritub.

Kohalviibijate pahameeleks kuulutab kooli nõukogu president, et naine käitus ebakorrektselt ning ta tuleb ruumist eemaldada. „Vabandage, kas seismine on keelatud?“ küsib õpetaja. „Sir, ärge üldse...“ teatab ta tema juurde tulnud politseinikule pahaselt, kuid lahkub siis vabatahtlikult. Koridoris surub teda välja juhatav politseinik naise ootamatult põlvili, et tal käed raudu panna.