Arheoloogid leidsid Krimmist 2000 aasta tagusest ajast pärit 18-kuuse poisi luustiku. Kolju oli silmatorkavalt pikliku kujuga.

Lõuna-Ukrainas Krimmi poolsaarel leidsid Vene arheoloogid lapse luustiku, mille kolju oli tähelepanuväärselt pikliku kujuga, kirjutab ajakiri Imeline Ajalugu. Teadlased ristisid iidse haua leitud kolju kuju tõttu "tulnukahauaks", kuid pealuu kuulus ikka inimesele, kes elas umbkaudu 2000 aastat tagasi.

Kolju kuju on tõend ­karmist tavast, mis pidi muutma inimese isiksuse ja üldise väljanägemise agressiivseks ja sõjakaks. Poiss kuulus sarmaadi hõimu, kes oli üks iraani keeli kõnelevaid ja Kesk-Aasia steppides ajavahemikul 500 eKr kuni 500 pKr elanud rändhõime. Sarmaate tuntakse nende kombe poolest muuta eliitsõdalasteks valitud poiste peakuju. Koljut muudeti lapse esimestel eluaastatel, punudes kuklas juuksed tugevasti palmikutesse.

Leiu teinud Vene arheoloogid arvavad: "On võimalik, et poiss oli välja valitud saama sõdalaseks, kelle ülesandeks pidi saama oma rahvast kaitsta."

Sarmaate teatakse ka naissõdalaste poolest, ja paljude ajaloolaste arvates panid just nemad aluse metsikute amatsoonide müüdile.