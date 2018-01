Koerajuht Rauno Rammo sõnul alustasid nad Comoga ühist teed Saatse kordoni valvatavas piirilõigus ning tema paarilise põhitööks ongi valdavalt olnud piiriturvalisuse tagamine. Comoja koerajuhi teed ristusid kümme aastat tagasi ning tänaseks on koer avastanud lugematul hulgal ebaseaduslikke piiriületajaid, nuuskinud piiriäärsetel aladel samblikust välja kastide viisi salakaupa, toonud metsast välja mitmeid eksinud lapsi ja vanureid ning kolleegidele ka muude otsingute puhul õige suuna kätte näidanud.

Tartus südamliku ürituse avanud Lõuna prefekt Vallo Koppel ütles, et kolleegidele omaks saanud Como võime peale tema suuri saavutusi südamerahus koju pehmetele patjadele puhkama saata, sest temast jääb meile siia uusi tegusid tegema õpetatud ja väljakoolitatud mantlipärija. Selleks on Comoga samas peres kasvav teenistuskoer Dax, kel juba praegu ette näidata hulga töövõite ning õnnestumisi. Väärikasse pensioniikka jõudnud Como ei saa end aga kodus sugugi päris vabaks lasta, sest jätkuvat head eeskuju peab näitama Rauno peres kasvavale teisele teenistuskoerale, agarale ja üli aktiivsele kahe ja poole aastasele Daxile ning kodukoer Ronnile.

Tartus tänati 10. jaanuari pärastlõunal staažikat koerajuhti ja teenistuskoer Comot, kelle töövõidud saab peamiselt siduda piiriturvalisuse tagamisega. Ligi kümneaastase töö käigus on ta tabanud arvukalt ebaseaduslikke piiriületajaid, võtnud üles mitmete metsa eksinute jälje ning seejuures korjanud erinevatelt kuulekusvõistlustelt rohkelt medaleid ja karikaid.

„Como on mulle nende aastate jooksul olnud eelkõige hea kolleeg ja piltlikult öeldes justkui nagu oma poeg, kellega ühist elukutset ning kodu jagan. Ta on sõber, keda saan usaldada ja ta ei ole mind kunagi alt vedanud,“ tõdes koerajuht rahulolevalt.

Peremehe sõnul on Comol lisaks tööalastele saavutustele ette näidata ka hulk medaleid ja karikaid, mille ta on aegade jooksul erinevatelt teenistuskoerte kutsemeisterlikkuse aga ka rahvusvahelistelt võistlustelt oma oskuste ja kuulekuse eest noppinud.

Tartus toimunud pidulikul pensionile saatmise üritusel ei lasknud puhkusele suunduv Comoend kokkutulnutest segada, vaid tõestas püüdlikult, et kuulekus ning täpsus on jätkuvalt tal käpas. Prefekt Vallo Koppel ja PPA politseimajor Tõnu Tänav andsid Raunole ja päevakangelasele üle kingitused ja meened, et tunnustada neid tehtud töö eest.