27. veebruaril möödub kolm aastat Vene opositsioonipoliitiku Boriss Nemtsovi mõrvast Moskvas Kremli lähedal Suurel Moskvoretski sillal. Washingtoni linnanõukogu otsustas uue aasta esimesel istungil, et USA pealinnas Venemaa saatkonnahoone ees asuv väljak saab Boriss Nemtsovi nime.

Boriss Nemtsovi tütar Žanna Nemtsova kirjutas Facebookis, et tunneb isa üle uhkust ja too on väärt, et tema auks nimetatakse väljak. „Aga Venemaa saab vabaks,“ lisas Žanna Nemtsova.

Venemaa opositsioonipoliitik ja Boriss Nemtsovi fondi juht Vladimir Kara-Murza rõhutas, et Washington on esimene koht, kus Boriss Nemtsovi mälestus ametlikult jäädvustatakse.

Venemaa riigiduuma välisajade komitee esimees Leonid Slutski meelest on Washingtoni linnavõimude samm jäme ja jõhker. Tema asetäitja Dmitri Novikov ütles, et see on sekkumine Venemaa siseasjadesse.

Kremlis jäädi siiski vaoshoituks. „Ma jätaks selle kommenteerimata. Tegemist on kahtlemata linnavõimude ainupädevusega,“ ütles Venemaa presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov.