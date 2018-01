Kaks kolmandikku (66%) venemaalastest usub, et riigil on vaenlased. Neist kolm peamist on Ameerika Ühendriigid, Ukraina ja Euroopa Liit, selgus Levada keskuse küsitlusest, mis toimus mullu 1.–5. detsembrini.

See arv on viie aasta väikseim. Kui 2013. aasta novembris leidis 78% küsitletutest, et Venemaal on vaenlased, siis 2014. aasta septembriks tõusis see protsent seoses Ida-Ukrainas vallandunud sõjaga 84-le. 2016. aasta detsembris oli vaenlastesse uskujaid 68% ja eelmise aasta detsembri algul 66%.

Küsimus, kes on Venemaa vaenlane või vaenlased, esitati vaid neile, kes arvavad, et see on probleemiks. Vastuses võis tuua ühe või mitu vaenlast. Ülekaalukalt tuli esikohale Ameerika Ühendriigid. Sellisel arvamusel oli 68% vastanutest. Tegemist on kõrgeima protsendiga alates 1999. aasta maist, kui USAd pidas vaenlaseks vaid 22% venemaalastest.