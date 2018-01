„Natsi-Saksamaa armee staabiülemat Wilhelm Keitelil oli hüüdnimi – „lakeitel“ vihjega sellele, et ta käitus Hitleri suhtes nagu lakei, toapoiss, kes staabijuhtimise ja strateegilise planeerimise asemel püüdis vaid ära mõistatada Hitleri soove. Mille tulemusena Keitel lõpuks võitjate poolt üles poodigi. Aga ta kinnitab juba Napoléoni poolt märgatud asjaolu: sõjaväele omane vertikaalne distsipliin, toimimise teatav automatism sünnitavad alati teatava hulga ohvitsere, kes püüavad sooritada „tiibhaaret“ ülemjuhataja juurde – kas loomulikust pugejalikkusest, lollist entusiasmist, karjääri himust vms. Profisõjaväelased võivad kinnitada, et kõige hullemad „lakeitelid“ on tsivilistid, kes põevad ühte või teist laadi alaväärsuskompleksi,“ sõnas Gräzin.

„Antud juhus on selle patoloogia klassikaline näide – rumala idee autor on madala staatusega ja üldsõjalise pildi osas asjatundmatu. Motiiv: teenida kannuseid ekslikult oletades, et ajakirjanduses esitatavad Trumpi „vaated“ ongi ka tegelikult see, mida Trump mõtleb,“ selgitas ta.

„Iga tervemõistusega lehelugeja aga teab ju, et USA vasakmeedia portree USA presidendist on pehmelt üteldes ülimalt moonutatud ja Putinile meeldimine ei ole tema agendas kaugeltki esimesel leheküljel... arvan, et ka viimasel leheküljel mitte. Ja tegelikult on see hea uudis – nii nagu igal lõhkepeal on kümneid mehhanisme, et ta ei plahvataks ja igal külmutusklapil kaitsmed, et tema mootor läbi ei põleks, nii toimis USA administratiivne süsteem ka nüüd: ühe vastutustundetu entusiasti initsiatiiv blokeeriti kohe ja võib loota, et ta leiab tulevikus endale mingi vähemohtliku rakenduse mõnes teises kohas,“ võttis riigikogulane oma mõtted kokku.