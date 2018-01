Alates tänasest kuni 12. jaanuarini on Sofia lennujaamas kasutusele võetud spetsiaalne turvarežiim, kuna Bulgaariat kui Euroopa Liidu praegust eesistujariiki külastab nimetatud ajavahemikul hulk tähtsaid ametnikke. Ometi suleti täna kohaliku aja järgi kell 13.20 pommihirmus lennujaama esimene terminal.

Algse teate kohaselt kahtlustati, et ühes lennujaama pargitud valget värvi ja Belgia numbrimärgiga furgoonis võib olla lõhkeainet. Politsei on sõidukit kontrollinud, kuid seni pole ühtegi lõhkekeha leitud, kirjutab Telegraph. „Praegu pole leitud ühtegi plahvatusohtlikku seadet, kuid kontroll on veel pooleli,“ ütles Sofia lennujaama tegevjuht Hristo Shterianov ajakirjanikele. Lõhkeseadeldist ei leitud.

Lennujaama teatel jääb esimene terminal suletuks keskööni ning kõik lennud suunatakse teise terminali. Lennujaama väisavad turistid peavad arvestama karmima turvakontrolli ja hilinenud lendudega.