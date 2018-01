„Eesti laul“ läheb peagi täie hooga käima ning lauluvõistluse korraldusmeeskond annab sotsiaalmeedias ka väikese vihje, kellest saavad tänavused saatejuhid.

Mullu juhtisid poolfinaalide saateid Elina Netšajeva (osaleb nüüd poolfinaalis nime Elina Nechayeva all) ning Marko Reikop, finaalsaadet Saku suurhallis vedas aga tandem Märt Avandi ja Ott Sepp.

Kellest saavad aga tänavused saatejuhid? See jääb esiti veel saladuseks, kuid „Eesti laulu“ Instagrami põhjal võib arvata, et tegu on kahe meesterahvaga. Nimelt on võistluse meeskond avaldanud pildi koosolekust saatejuhtidega, kus vihjena on peale jäetud vaid kodanike saapad. Kommentaarides pakutakse, et ka tänavu juhivad saadet just Avandi ja Ott.

"Ega siin ei olegi eriti midagi selgitada, pilt ütleb ju rohkem, kui tuhat sõna. Võin vaid lisada, et kõnealusel pildil on tõesti kahe inimese jalad ja need jalad kuuluvad "Eesti laul 2018" saatejuhtidele," kommenteerib "Eesti laulu" tegevprodutsent Ermo Säks. "Kes on aga tänavused saatejuhid, kelle jalad on pildil, selgub juba varsti. Püüame neist lähiajal mõne veel paljastavama foto teha."