"Terevisioon" tutvustas kolmapäeva hommikul veidi lähemalt projekti "Eesti tantsib" ning saatejuht Martin Veisman püüdis ka ise esimesed showtantsu sammud koreograaf Argo Liigi juhendamisel ära õppida.

"Tantsime me tegelikult sellepärast, et loomulikult me teeme Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks kingituse, aga saime selle projekti hoopis soomlastelt, kes samuti tähistasid oma 100. sünnipäeva," selgitas ERR Menu peatoimetaja Kerttu Kaldoja, et soomlaste antud väljakutse tuli ju eestlastel vastu võtta, vahendab Menu.

"Kuidas me nüüd ütleme, et meie oma juubeli puhul ei võta väljakutset vastu. Muidugi võtame!" lisas Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein.