Läti endine peaminister ja nüüd riiklikku gaasifirmat Latvijas Gāze juhtiv Aigars Kalvītis ütles, et tema kodumaal on kõige kõrgem elukvaliteet Euroopa riikide seas. Ekspoliitik tegi oma avalduse telekanali RīgaTV24 eetris: „Ma olen veendunud, et Läti on kõige parem koht! Meil on Euroopa kõrgeim elukvaliteedi tase!“ Ta lisas ka, et Lätil on väga soodsad geograafilised tingimused. „Kus veel on võimalik jõuda poole tunniga loodusesse, käia meres või järves ujumas, kalal, jahil, seenel – olla nii lähedal loodusele?“ märkis Kalvītis ja lisas, et mujal Euroopas pole sellised väärtusi.

„Kulub kolm tundi, et pääseda Moskvas või Londonist välja. Mis elukvaliteet seal on… kõrtside kvaliteet? Kui seda nimetada elukvaliteediks, siis ma olen nõus, et seal on paremad kõrtsid ja õllevalik suurem,“ sõnas ta.

Kommenteerides inimeste lahkumise põhjust Lätist kinnitas endine valitsusjuht, et selle peapõhjuseks on materiaalne heaolu, mitte emotsionaalne tegur. Latvijas Gāze juht on veendunud, et kodumaalt väljarännanud lätimaalaste elukvaliteet on langenud. „Me näeme, et paljud välismaale võõrtöölisteks kolinud peavad elama ühes korteris, ühiselamule lähedastes tingimustes. Selge see, et sel hetkel võivad sissetulekud olla kõrgemad, kuid võttes arvesse kultuurilisi ja looduslikke väärtusi, siis ma arvab, et nad elavad palju kehvemini, kui meie siin Lätimaal,“ on Kalvītis kindel. Põllumajandusharidusega 51aastane Kalvītis oli president Vaira Vīķe-Freiberga ajal Läti peaminister aastatel 2004–2007. 27. märtsil 2007 allkirjastas ta Moskvas Venemaa peaministri Mihhail Fradkoviga Läti-Venemaa piirilepingu.