"Riigikogu valimiste lähenemine on teinud suurima opositsioonierakonna nähtavasti vägagi närviliseks. Möödunud aasta lõpetas Reformierakond kirglikes siselahingutes, milles said haavata mitmed nende senised juhtfiguurid. Suurelt välja kuulutatud umbusalduste kampaania avapauguna umbusaldati teatavasti oma istuvat esimeest," kommenteerib peaminister Jüri Ratas sotsiaalmeedias Reformierakonna algatatud umbusaldusavaldust Kadri Simsonile.

"2018. aastat on jätkatud uhke saluudiga, mille sädemeid pritsib üle kogu poliitilise lahinguvälja. Selle aasta esimesel töönädal jõudis Reformierakond juba nõuda justiitsministri, majandus- ja taristuministri ning peaministri tagasiastumist. Küllap on siit loetelust veel mitu ministrit puudu. Samal ajal ei suuda erakond tekitada mingit arusaama ega selgitada, milles nende etteheited valitsusele seisnevad. Otsitud süüdistused ulatuvad ju seinast seina ja tähestiku algusest lõpuni," leiab Ratas.

Peaministri sõnul on majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni umbusaldamine poliittehnoloogiline kabetamine, mis asendab sisulist debatti. ning selle ainuke eesmärk on juhtida tähelepanu kõrvale oma siseheitlustelt.

"Kadri Simson on nii opositsioonisaadikuna kui ka valitsuse liikmena ajanud nii riiklikult kui inimlikult õiget ja õiglast poliitikat. Tal on minu täielik usaldus ja toetus. Täna esitatud pikaks venitatud etteheidete loetelu on justkui kivist vee välja pigistamine. Nõuda leiutatud ettekäänetel Kadri Simsoni tagasi astumist on praeguses olukorras nii inimlikult kui ka poliitiliselt arusaamatu," kinnitab Ratas.

"Rõhutan veelkord, et Kadri Simson on väga tugev majandus- ja taristuminister. Ta seisab kauaoodatud taristuinvesteeringute elluviimise, maakondliku ühistranspordi suurema toetamise ning Eesti majanduse elavdamise eest, valmistades muuhulgas ette Tallinna Sadama börsile viimist ning jätkates „Laevad Eesti lipu alla“ projektiga. Kadri Simson on teinud oma tööd alati professionaalselt, ausalt ja täie pühendumusega. Toetan igati tema jätkamist valitsuse olulise ja vajaliku liikmena."