Tasuta kojuvedu*

Kõik vajalikud koostisosad saad mugavalt paari klikiga koju tellida Coopi e-poest.

Kui sul on ees eriti pidulik lõuna, serveeri hinnalist krabiliha salatil, et see isuäratavalt näha oleks. Argisemas variandis asendab ehtsat krabiliha ka lumekrabi.

Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

keedetud pikateraline riis 2 dl

keedetud tükeldaud muna 2 tk

tükeldatud lumekrabi 200 g

nõrutatud konservimais 100 g

pikk tükeldatud kurk 0,25 tk

hapukoor 50 g

majonees 50 g

hakitud värske till, salatilehed

sidrunimahl, sool, must pipar

serveerimiseks röstitud sai

1. Sega keedetud riis, muna, lumekrabi, mais, kurk ja hakitud till kausis läbi.

2. Sega omavahel hapukoor, majonees ja sidrunimahl. Maitsesta soola ja pipraga. Kalla hapukoore- majoneesikaste salatiainetele peale ning sega läbi.

3. Maitsesta vajadusel veel soola ja pipraga.

4. Serveeri kas iseseisva salatina või röstitud saial einevõileivana.

Nipid ja soovitused:

Sügiseti lisa salatile tükeldatud õuna. Või asenda retseptis üldse mais sellega. Nii saad maitselt mahlaka salati.

Ära unusta salatisse lisada värsket tilli, mille vänge aroom muudab kogu salati olemuse värskeks ja apetiitseks.

Valmistusaeg 20-40 min

Retsepti allikas: Toidutare