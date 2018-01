Suur huvi Baltijas Mediju Alianse (BMA) meediakontserni esindatud kanalite programmi vastu oli ka Lätis.

Kontserni programmiosakonna direktor Valeri Jeršov: “See, et PBK on läinud aasta viimastel päevadel ja uusaastaööl Balti riikides mitmete näitajate alusel kanal number üks venekeelse auditooriumi seas, näitab meie vaatajate lojaalsust ja usaldust. Need näitajad räägivad ka aastavahetuse programmi kvaliteedist, mille poolt vaatajad „hääletasid“ oma TV-pultidega.