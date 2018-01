California lõunapoolset osa on tabanud mudavood ning üleujutused, mis nõudnud juba vähemalt 13 inimese elu. Äärmiselt keerulistes tingimustes jätkavad päästjad ellujäänute otsinguid. Siiski usutakse, et ohvrite arv tõuseb.

Mudavood ekstreemsetest ilmaoludest räsitud Lõuna-Californias (Reuters / Scanpix)

Pea 48 km ulatuses on suletud rannikuäärset maanteed, kirjutab BBC. Politsei on sündmuspaika kirjeldanud kui Esimese maailmasõja aegset lahinguvälja. Ametnike sõnul ulatus muda mõnes kohas vööni.

Mudavood ekstreemsetest ilmaoludest räsitud Lõuna-Californias (AFP / Scanpix)

Ligi 300 inimest on jäänud lõksu Santa Barbara idaosas asuvas Romero Canyonis. Seni on päästetud üle 50 inimese, kuid päästetöid raskendab asjaolu, et paljud olulised teed on suletud.

Mudavood ekstreemsetest ilmaoludest räsitud Lõuna-Californias (Reuters / Scanpix)

Haiglasse on toimetatud 163 inimest, neljal neist on tõsised vigastused.

Mudavood tekkisid, kui Lõuna-California põuast kahjustada saanud piirkonda tabasid üle pika aja tugevad vihmasajud.