Jaanus Karilaid (KE) ütles, et umbusaldusavaldusel pole jõudu taga, mis on põhjendamatult kokku traageldatud.

Mart Helme (EKRE) sõnul oli ministri vastustes tunda propagandalaviini. Ta heitis ette maksumaksja rahadega eksperimenteerimist. Helme arvates on valitsuse usalduskrediit läbi saamas.

Riigikogu alanud istungil andis avalduse üle EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme.

Põhilised etteheited majandusministrile on tema seotus seakasvatajatele lisatoetuse väljarääkimisel, kus suure totuse sai minstri elukaaslasega seotud ettevõte ning teatud bussifirmade huvide eelistamist maakondliku bussiliikluse korraldamisel.

“Kadri Simson usub, et majandusministri töö on tehtud, kui tal on tekkinud võimalus jagada raha ja tasuta asju, ülejäänu on juba kiitlemine ja nende süüdistamine, kes pidid hakkama saama halvemate aegadega. Ta on muretu kehtestama selleks majandust kahjustavaid makse ja kulutama ka praeguse kõrgkonjunktuuri ajal reserve. Ja kuigi läbiv muster selle jagamise ajal on omakasu, ei üritagi ta näidata, et lähtub ekspertiisist, mõjuanalüüsidest, tasuvusarvutustest, jätkusuutlikkusest või parimast valikust," leiab Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi.

“Majandusminister on sattunud huvide konfliktidesse isegi põllumajandustoetustes ning tema eelistused transpordivaldkonnas või investeeringutes on järjekindlalt avalike huvide vaatevinklist ebaloogilsed. Samas ei kuule kunagi, et ta mõistaks Eesti majanduse struktuuriprobleeme”, selgitas Ligi.

“Simson viljeleb ministeeriumis Keskerakonnale kahjuks väga tavapäraseks kujundenud nahaalset asjade tasuta jagamise stiili, omadele kasulike kokkulepete kätte mängimist ning tema valitsemisala huvid jäävad seetõttu kaitsmata,” ütles Ligi.

Umbusaldusavalduse tekst täismahus:

Avaldame umbusaldust minister Kadri Simsonile, kuna ta ei lähtu oma otsustes Eesti majanduse, vaid erakondlikust ja perekondlikust huvist ega põhjenda oma valikuid majandusala ministrile kohasel viisil. Ta ei valda mõjuanalüüse, tasuvusarvutusi ega alternatiivide võrdlust ning ei taju raha päritolu ega huvide konflikte.

Rõhutame, et me ei heida Kadri Simsonile ette seda, milles on prokuratuur esitanud kahtlustuse tema elukaaslasele. Kuid me heidame talle ette, et ta ei mõista poliitilist vastutust endaga seotud isikute huvide teenimisel võõra rahaga, kuigi selle eest on tema lähedaste suhtes küsimuse all ka kriminaalvastutus.

Ministri otsesel osalusel on siseinfo kasutamise ja toetuste tingimustega manipuleerimisega saanud hüvesid tema erakonnakaaslased, ta lähedased ja kaudselt ta ise. See kehtib nii sigade tõuaretustoetuse kui seakatkuga seotud tsoonide tingimuste muutmise puhul ja seda ei toetanud seni erapooletu ekspertiis. Veiste tõuaretus samasugust tähelepanu ei pälvinud, ehkki ka seda taotleti.

Me taunime majanduslike kaalutluste asemel parteilistest lähtumist ka transpordipoliitikas. Tasuta bussiveo plaani ei toeta ekspertiis ega isegi koalitsioonikaaslased, mille Kadri Simson on lubanud ületada ainuisikuliselt, ministri käskkirjaga. Tasuta hüved on suure ühiskondliku kaaluga valik ja vajab põhjalikku tasuvuse, jätkusuutlikkuse ja konkurentsianalüüsi. Maakonnasiseste bussiliinide puhul puudub asjalik seletus, kuidas saab see aidata kaasa transpordisüsteemi terviklikkusele, mitte kohelda eri piirkondade inimesi ebavõrdselt sõltuvalt domineerivast transpordivõimalusest, mitte suretada välja kohalike omavalitsuste ning kommertsliine ega jätta kahjustamata rongiliiklust. Pole ausat põhjendust, miks eelistada langeva nõudlusega bussivedu kasvava nõudlusega rongidele, mis suudavad paremini liiklejate aega võita ning vahemaid lühendada. Suurim kasusaaja on sellest eelistusest erakonnakaaslase bussifirma. Reisijate jaoks ähvardab see paljudel juhtudel liinide sulgemise ja hinnatõusuga.

Majanduslikust põhjendatust ei ole olnud näha Kadri Simsoni investeerimiseelistustes, küll aga on näha erakondlikku huvi. Muud loogikat ei ole lennujaama lubamisel enda valimispiirkonda ja uute reisirongide ostmata jätmisel kogu Eesti raudteele. Seegi on taas kasulik erakonnakaaslase bussiärile. Ei ole loogiline ka lubadus ehitada nõrga nõudlusega piirkonda uut raudteed kui investeerida tiheda liiklusega olemasolevasse raudteesse ei suudeta piisavalt. Ei ole majanduslikku põhjendust raha kulutamisel erakonnakaaslase erasadamasse, millel puudub tasuvusanalüüs riigi ja isegi ärilisest seisukohast ning kummaline on sellise asja lülitamine riigieelarvesse eraldi reaga.

Mäletame Kadri Simsonit tasuvusest rääkimas ühe korra, see on AS EVR Cargo vaguniäri puhul Venemaal ja just siin tasuvuse argument ei päde. Eesti riigifirma ei tohiks tegelda äriga, mis õõnestab Eesti poliitilisi otsuseid, antud juhul rahvusvahelisi sanktsioone Venemaa vastu ega võtta ülemääraseid riske. Kadri Simson õigustas aktiivselt EVR Cargo riskantset vaguniäri ja vabastas ametist selles kahelnud nõukogu esimehe. Sisuliselt aitab riigifirma murda Venemaale kehtestatud juurdepääsupiirangut finantsturgudele kui võtab laenu ja annab ja annab sellega tööd Vene tehastele. Tema kohtumine Vene asetranspordiministriga hoiti aga avalikkuse eest saladuseks kuni lõpuni.