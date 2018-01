Õhtulehele laekunud vihje kohaselt on „Eesti laulul“ osalev bänd Vajé ostnud omale YouTube’is 200 000 vaatamist.

Video „Laura“ on YouTube’i lisatud 18. detsembril ning lehekülje socialblade.com (vaata tabelit SIIT) andmetel on seda 26. detsembril vaadatud 190 390 korda. 20. detsembril on maha läinud 90 847 vaatamist ning 3. jaanuaril on lisandunud taas 96 143 vaatamist. Teistel päevadel jääb video vaatajate hulk 1000 piiresse.

Küsisime kommentaari bändi liikmelt Hans Noormetsalt: „Jõulude ajal me nägime mingit hüpet YouTube’is küll. Ma vaatasin analüütikat ja seal näitas, et hüppeline tõus oli näiteks Venemaal ja Ukrainas. Mina tõlgendaksin seda nii, et kuna me jagasime igale poole intervjuusid, siis ägedad kohad tõid meile palju vaatamisi“. Märkuse peale, et 26. detsembril tuli nende videole juurde 190 000 vaatamist, vastas Noormets: „Kui mina analüütikat vaatasin, siis ma ei näinud, et 190 000 oleks tulnud niimoodi paugust“. Kui mainida maha läinud vaatamiste hulka, vastas ta: „Maha läinud? Mina seda küll ei näinud“.

Kuvatõmmis socialblade.com-ist (Kuvatõmmis)

Võrdluseks teiste selle aasta „Eesti laulu“ poolfinalistidega on Vajé järel suurimate videote vaatamistega artistid YouTube’is Aden Ray (37 000 vaatamist), Etnopatsy (31 000) ja Stig Rästa (29 000).