“Kas me usaldame e-teenuseid või mitte. Eesti rahvas on erinevaid e-teenuseid väga tugevalt usaldanud. Teine on avatus, sest me räägime erinevatest võimalustest ausalt, operatiivselt, kiirelt ja otse. Loomulikult räägime rasketel hetkedel ka probleemidest, kuidas need ületada ja teha e-teenused veel paremaks, kindlamaks ja turvalisemaks. Kolmas e-riigi alus on lihtsus, milles peitub ehk selle kõige suurem võlu.”

“Eesti e-lugu ja e-riik on väga tuntud väljaspool Eestit, seda hinnatakse, sellesse panustatakse ja meie kogemusi soovitakse kuulata. Kui me vaatame Eesti e-lahenduste edulugu, siis minu arvates põhineb see kolmel väga lihtsal asjal,” kõneles Ratas, tuues esmajoones välja usalduse.

MTÜ Tagasi Kooli projekti “100 e-külalistundi” raames täna hommikul tunni andnud peaminister Jüri Ratas rõhutas oma ettekandes, et Eesti e-riik põhineb kolmel lihtsal asjal, milleks on usaldus, avatus ja lihtsus.

Ühtlasi nentis Ratas, et mugavad e-teenused said Eesti ühiskonnas tugeva alguse just erasektoris ja eelkõige pangangussektoris. “Täna me vaatame võib-olla üsna naljakalt otsa neile, kes pangakontoris oma arveid tasuvad, sest reeglina teeme seda arvuti kaudu ja e-lahenduste kaudu. Me anname oma allkirju ID-kaardi või mobiil-ID abil ning kasutame e-teenuseid nüüd juba ka Smart-ID abil,” lisas peaminister.

Ühtlasi paljastas peaminister oma ettekandes, milliseid e-võimalusi ta ise kõige sagedamini kasutab – need on e-kool ja allkirjade andmine mobiil-ID abil. “Minu ametikaaslased ütlevad, et kui liita kokku kõik Eesti erinevad e-teenused ja säästetud paber, siis saaks sellest igas kuus laduda umbes 300 meetrit kõrguse torni. See on sama kõrge kui Prantsusmaal Pariisis Eiffeli torn. See tähendab, et Eesti e-lahendused on ka väga keskkonnasõbralikud,” jätkas Ratas, ning soovtas Tagasi Kooli tunni kuulajatel lõpetuseks jälgida neile esitatavaid tunde avatult ja küsida võimalikult palju küsimusi.

E-külalistunnid on Tagasi Kooli ja partnerite kingitus Eesti Vabariigile sajandaks sünnipäevaks ning selle toimumisele aitavad kaasa EV100, Swedbank, Overall ja kodanikuühiskonna sihtkapital. E-külalistund on YouTube´i otseülekandena toimuv 45minutine koolitund, millest esimesed 15-20 minutit avab teemat külalisõpetaja ja 25-30 minutit toimub tund oma õpetaja juhendamisel. Külalisõpetaja ja üksteisega saavad nad live’i ajal YouTube’i jutuaknas ka vestelda ja küsimusi küsida.