„Tartu ettevõtjad, kõrgkoolid ja mujal maailmas töötavad tartlased on soovinud, et lennuk Tartust väljuks varahommikul ja saabuks tagasi õhtul,“ ütleb Tartu linnapea Urmas Klaas. „Finnair korrigeerib oma Tartu-Helsingi lennuliini graafikut nii, et tartlased jõuavad Helsingisse hommikul ja saavad valida juba kümnete sihtkohtade vahel ning samas jõuavad õhtul Euroopast naastes veel Tartu lennukile.“

Alates 28. aprillist lendavad Finnairi lennukid Tartu ja Helsingi vahel uuendatud graafiku alusel, lennuk stardib Helsingisse pool kuus hommikul ja alustab tagasilendu Tartusse südaööl. Tartu linnapea sõnul on tartlased igatsenud sellist lennugraafikut juba aastaid, kuid teoks sai see alles Tartu linna rahalisel toel.

„Eesti on Finnairi jaoks oluline turg. Kõik peamised sihtkohad Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas, mis on läbi Helsingi olnud kättesaadavad Tallinnast, on nüüd saadaval ka Tartust ning see muudab Finnairi üheks parimaks valikuks Lõuna-Eesti regiooni inimestele,“ ütleb Finnairi Ida-Euroopa ja Baltimaade juht Arunas Skuja.