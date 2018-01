Urmas helistas alati öösel. Minu toa lauatelefon oli hääletu peal, mu ema voodi kõrval tirises telefon aga valjult. Kaugekõne... Mäletate, hirmus tirin, pikad toonid... Kell kolm, neli jne.

"Tere Urmas!" vastas mu ema.

"Sinu ema Ellen on ikka imeline naine, ma ei jõua veel teregi öelda, aga tema teab täpselt, et see olen mina!" kiitis Urmas telemajas. No halloo, kes teine meile kell kolm öösel kaugekõnega helistas, ema ju teadis, et see on vaid Urmas!

***

"Miks sa Kirstikene nii osavõtmatu oled mu naljade suhtes?" küsis ta minult pidevalt. "Ma magan, ma olen nii väsinud" vastasin mina. "Kirstikene, selliseid asju, millest ma sulle räägin, ei juhtu ju iga päev!" oli tema seletus.

***

Urmas tõi meile Kirsiga Moskvast alati kingitusi. Välismaa suitsu ja puuvilju, mida siin ei müüdud. Helistas ja küsis, et mida soovid.

***