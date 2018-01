„Minu ülesanne oli nii-öelda pätti sihikul hoida. Olin naispolitseinik, kes kihutab sündmuskohale,“ räägib saadetest „Abielus esimest silmapilgust“ ja „Selgeltnägijate tuleproov“ tuttav Helen Kõpp, kes käis koos teise nõiasaate osalise, selgeltnägija Toomasega, muusikavideo võttel.

Helen räägib, et tegu on Martin Lapini muusikavideoga, videokeskkonnas Youtube on mees tuntud nime MartinsLapins all. Heleni kutsus videos osalema saatest „Selgeltnägijate tuleproov“ tuntuks saanud selgeltnägija Toomas. „Toomas kirjutas mulle, et läheb neile võtetele ja mulle sümpatiseeris kohe naispolitseiniku roll. Kirjutasin videotegijale, et kandideerin sellesse rolli,“ seletab Helen. „Olin naispolitseinik, kes kihutab sündmuskohale ja minu ülesanne oli nii-öelda pätti sihikul hoida.“ Helen ütleb, et võteteks oli planeeritud kaks tundi, kuid hakkama saadi tunniga. „Kõik läks kohe nii hästi, et sai ruttu valmis.“

Helenile meeldisid võtted väga. „See roll sobis mulle minu meelest nagu valatult. Ma tahaksin lausa ametit vahetada,“ naerab ta.