Eile hilisõhtul näidati ETV2 erisaates "Eesti TOP 7: 2017. aasta parimad videod" läbilõiget lõppenud aasta kodumaiste muusikavideote paremikust. Enim hääli kogus etno-tekno ekstsentriku meisterjaani ehk Jaan Tätte juuniori video loole "Yomidaiganesmees".

Poolesajapealine pingerivi selgitati vahemikus 19. detsembrist 7. jaanuarini veebihääletuse teel ligi 170 video vahel, mida 2017. aastal esitleti iganädalases edetabelisaates "Eesti TOP 7".

"Esmase idee selleks videoks sain ühel psytrance’i festivalil. Oli juba hommik ja mõtlesin, et võiks natuke puhata. Pikutasin mina siis rahulikult ühes puhkamiseks mõeldud majas, kui korraga tormas sisse üks palja ülakehaga noormees, kes hakkas peaga vastu seinu taguma, ise samal hüüdes: "Saate aru, mis just oli, no ongi nii, noh... nii ongi, noh!" Proovisime teda kambakesi oma superpositiivsete vaibidega maha rahustada, aga miski ei aidanud – ta justkui ei uskunud, et maailmas võiks eksisteerida veel mõni mõistuslik olend peale tema enese," räägib meisterjaan, kes on ise ka video režissöör, stsenarist, monteerija ning üks tegelastest.



"Pärast seda juhtumit hakkas mind kummitama lause "Yo, mida iganes, mees, kõik on anyway su enda sees!". Ka loo põhiline sündisaund surises juba peas. Tagasi vaadates võiks ehk öelda, et ma tegin selle loo eesmärgiga ravida inimesi, kes on iseendas liiga kindlad. Ka video sai enam-vähem sama põhimõtte järgi tehtud,“ lisab ta.