Hoonete energiatõhususe miinimumnõuetest tulenevalt peavad alates 2020. aastast uued ehitatavad hooned vastama liginullenergiahoone nõuetele.

KredEx on koostanud liginullenergia eluhoonete juhendmaterjalid ja näidisprojektid, mis annavad ülevaate liginullenergiahoonete ehitamiseks vajalikest tehnilistest lahendustest ja ehituspraktika suunistest.

Eestis on siiamaani panustatud energiatõhususe parandamisse peamiselt läbi korterelamute tervikliku rekonstrueerimise. Järgnevalt peab toimuma arenguhüpe uute hoonete ehitamisel. Seda põhjusel, et energia lõpptarbimine hoonetes on kerkinud juba üle 50% energia lõpptarbimisest Eestis. Selleks jätkab KredEx eluhoonete energiatõhususe valdkonna suunamist ka uute eluhoonete osas, mis peavad alates 2020. aastast vastama liginullenergianõuetele.

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul on valminud materjalist kasu nii inseneridel kui arhitektidel, aga samuti ka kõigil oma kodu rajada soovijatel. „Tegemist on teadlaste ja erialaspetsialistide koostöös valminud, uusi lahendusi, energiatõhusust ja sisekliimat väärtustavate ehitusprojektide ja selle juurde käiva juhendmaterjaliga. KredExi kui tellija soov on võimaldada läbi oskusteabe loomise energiatõhusate lahenduste kasutuselevõttu, mis on töökindlad, teostatavad ning teadmistepõhised,“ ütles Reinsalu.

TTÜ professor Jarek Kurnitski sõnul tähendavad liginullenergiahooned uuel tasemel ehituskvaliteeti, mida lõpptarbija tunnetab väiksemate energiaarvete ja parema sisekliimana. “Koostöös projekteerijate ja ehitusettevõtetega teostatud uuring näitab, et kardetavat ehitusmaksumuse tõusu ei toimu, sest suurusjärgus mõnikümmend eurot ruutmeetri kohta lisainvesteeringud tasusid ennast ära mõistliku aja jooksul kõikides hoonetes.”

Juhendmaterjalid sisaldavad korter- ja väikeelamu projekteerimise juhendit, käsitledes seejuures kõiki olulisi energiatõhusust puudutavaid teemasid. Näiteks käsitletakse välispiirete soojustamist, külmasildade vältimist, õhupidavuse tagamist, avatäiteid, efektiivseid ventilatsiooni- ja küttesüsteeme ning soojusallikaid, automaatikat, monitooringut ja kohapealset taastuvenergia tootmist.

Näidisprojektid pakuvad tüüplahendused väiksemale ja suuremale puit- ja kivikonstruktsioonis väikeelamule, ühele ridaelamule ning suuremale ja väiksemale korterelamule. Näidisprojektid on koostatud Eestis enam kasutatud betoon, väikeplokk ja puitkonstruktsioonidele ning soojusallikatele näitlikustades juhendite soovitusi jooniste, sõlmede ja tehnosüsteemide lahendustega.

Väikeelamu juhend ja projektid on suunatud väikeelamu tellijale ning väikeelamute projekteerimise ja ehitamisega tegelevatele eriala spetsialistidele. Korter- ja ridaelamu juhendmaterjal ning projektid on suunatud projekteerijatele, ehitajatele ja arendajatele.

Lisaks Tallinna Tehnikaülikoolile osalesid arendustöös ehitusettevõtted YIT Ehitus AS, Merko Ehitus Eesti AS, majatehased Matek AS, Timbeco Ehitus OÜ, kinnisvaraarendajad LAAM ja Energiamaja ning projekteerimisettevõtted, KAMP arhitektid OÜ, Arhitektuuribüroo JVR OÜ, QP arhitektid ja Hevac OÜ.

Kogu materjal on leitav KredExi kodulehelt.

