Välisminister Sven Mikser ei usu, et mõni tähtsam USA president Donald Trumpi nõunik on otsinud võimalust USA vägede ümberpaigutamisele selleks, et Vene president Vladimir Putinile meeldida. "USA praeguse administratsiooni esimene tööaasta on veenvalt tõestanud Ameerika Ühendriikide täielikku pühendumust oma liitlaskohustustele. Ameerika Ühendriikidel on ja jääb olema kriitiline roll Euroopa, sealhulgas mõistagi ka meie regiooni julgeoleku tagamisel," ütles Mikser Õhtulehele. Sven Mikser (vasakul) ja USA asepresident Michael Pence Tallinnas Kaitseväe peastaabis president Kersti Kaljulaidi kõnet kuulamas. (Robin Roots) "Ameeriklased on järjepidevalt panustanud heidutushoiaku tugevdamisse alliansi idatiival ja rõhutanud vajadust, et ka kõik Euroopa-liitlased võtaksid oma julgeolekukohustusi sama tõsiselt. Ka kahepoolsed suhted USA ja Eesti vahel on olnud läbi lõppenud aasta erakordselt tihedad ja kõrgetasemelised, kulmineerudes asepresident Michael Pence’i ja Kongressi esindajatekoja spiikri Paul Ryani visiitidega Tallinnasse," märkis ta.

"Ma ei soovi laskuda anonüümsete spekulatsioonide kommenteerimiseni, kuna alusetute kuulduste täiendav tiražeerimine vaid võimendaks põhjendamatuid hirme. Tahan vaid kinnitada, et jätkuvalt pingelises globaalses julgeolekukeskkonnas on transatlantilised liitlassuhted kõige kindlamad ja tugevamad, rajanedes lisaks ühistele huvidele ka jagatud väärtustel," oli minister kindel ja Trumpi-Putini uudise osas umbusklik.

"Meenutan, et Euroopas on iga uue USA administratsiooni ametisse astumisel leidunud neid, kes pelgavad, et Washingtoni julgeolekuhuvide fookus pöördub Euroopast mujale. Need hirmud on alati osutunud ekslikeks, sest ükski taktikaline kaalutlus või lühiajaline huvi ei kaalu ei Euroopa ega Ameerika jaoks üles strateegilisi atlandiüleseid liitlassuhteid," lisas Mikser. Ka kaitseministeerium oli sama meelt välisministeeriumiga Trumpi nõuniku ettepaneku osas. Strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja asetäitja Andres Sang ütles Õhtulehele, et ta ei pea võimalikuks kommenteerida meediaspekulatsioone, Eesti ja USA koostöö julgeoleku alal on väga tihe.