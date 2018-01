Arco Vara analüütiku Mihkel Eliste hinnangul muutub Eesti väikelinnade kinnisvaraturg aktiivsemaks ning lisandub uusarendusi.

"Tallinnast ja Tartust on osa aktiivset ehitustegevust siirdunud Pärnusse, vaadatakse järjest enam ka väikelinnade poole. Lisaks Tallinna satelliitasumitele on sarnase hinnakasvutempo säilides oodata arendustegevusega alustamist tõenäoliselt Rakveres, Viljandis, Kuressaares ja ka Narvas," ütles Eliste pressiteate vahendusel.

Projektide lisandumiseks ei piisa aga Eliste sõnul ainult arendajate ja ostjate huvist, vaid arendaja võimekusest rahastust leida. "Kuigi arendajad juba sooviksid teatud projekte käima lükata, ei õnnestu neil traditsioonilisel moel arendusprojektide jaoks kapitali kaasata. Eesti võrdlemisi konservatiivne pangandusturg soosib kaudselt üha enam alternatiivsete finantseerimisviiside kasutamist, eesotsas ühisrahastusega seotud ning rahva seas juba ülipopulaarseks osutunud portaalide kaudu. Vähemal määral on märgata rahvusvahelist kapitali kaasamist," sõnas analüütik.

Lisaks on väikelinnades suurenemas huvi buumiaegsete uusarenduste vastu. "Väikelinnade kunagi poolelijäänud ja viimaks lõpule viidud projektid või rekonstrueeritud hoonetesse rajatud uued korterid on näidanud nii maaklerite kui arendajate silmis oodatust kiiremat müüki," märkis Eliste.

"Kümnenditaguse buumi ajal arendatud üksikud uusarenduste korterid on muutunud väikelinnade turul järjest kuumemaks kaubaks, sest nende aeglasema hinnakasvu tõttu on nõukogudeaegsete, kuid kvaliteetse siseviimistlusega korterite hinnad jõudnud ehituslikult uuematele korteritele kannule. Viimase tõttu aga nõudlus uute ja paremate korterite järele suurematest linnadest väljaspool järjest kasvab – pakkumine on kinnisvaraportaalides pidevalt langemas ning hinnad kasvamas," sõnas Eliste.

Allikas: BNS

