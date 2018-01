Justiitsminister Urmas Reinsalu sooviks kohustada kohalike omavalitsusi (KOV) tasuda kortermajade kommunaalkulude eest kohustusi mittetäitvate korteriomanike eest.

"Justiitsministeeriumi hinnangul võiks probleemse maja poolt tarbitavate oluliste/elutähtsate hüvede (soojusenergia, vesi ja kanalisatsioon, gaas, elekter, mida tarbib maja ühiselt) eest tasumise kohustus teatud tingimustel minna üle kohalikule omavalitsusele ulatuses, mis vastab kohustusi mittetäitvate korteriomanike kohustuse suurusele jooksvas kuus," ütleb Reinsalu kirjas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM).

Reinsalu hinnangul peaks selliste kohustuste tekkimisel minema KOV-ile üle ka kortermaja haldamise kohustus. Samas ei tekiks KOV-il kohustust tasuda tekkinud võlga, vaid kohustus tasuda jooksval kuul tarbitud olulise teenuse eest. KOV-il tekiks ka vastavas ulatuses nõue korteriomanike vastu, kelle eest KOV tasub.

"Taoline kohustus peaks KOV-le üle minema vaid selliste kortermajade puhul, mille jätkusuutliku majandamise taastamine pole suure tõenäosusega enam võimalik. Tegemist oleks ajutise leevendusmeetmega elanikele selleks perioodiks, et KOV saaks aidata neil uued elukohad leida ning seejärel maja ekspluatatsioon lõpetada ning lammutada," märgib Reinsalu.

Kortermaja haldamine ja kohustused tuleks KOV-i poolt üle võtta oludes, kus vähemalt kolmandiku korteromandite eest ei ole tasutud oluliste hüvede eest kolme kuu suuruses summas või kui kortermajale hüve osutav ettevõte on teatanud teenuse osutamise lõpetamisest.

"Tähtis on see, et kannatajaks ei oleks ausad ja kohusetundlikud inimesed, kes on valmis kõigile raskustele vaatamata tasuma enda poolt tarbitava soojuse, vee, elektri, gaasi või muu olulise hüve eest," lisab Reinsalu.

Pooltühjade kortermajade probleem on kõige suurem Ida-Virumaal ning probleemi olemasolu on korduvalt tõstatanud ka õiguskantsler.

"Õiguskuulekad, kõik oma kommunaalarved korrektselt tasunud majaelanikud on oma murega jätkuvalt üksi. Arvestades Eesti riigi arengutaset ja võimalusi on seesugune olukord häbiväärne, riigi ja kohaliku võimu suutmatust arvestades isegi piinlik," ütles õiguskantsler Ülle Madise septembris.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix

