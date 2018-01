Filmilegend Catherine Deneuve ja teised prominentsed prantslannad avaldavad arvamust, et mehi süüdistatakse alusetult seksuaalses ahistamises ning neil peab olema õigus naistele külge lüüa.

Deneuve on üks umbkaudu sajast artistist, teadlasest ja teisest mõjukast tegelasest, kes avaldasid teisipäeval ajalehes Le Monde avaliku kirja. Nende sõnul on Hollywoodi megaprodutsendi Harvey Weinsteini skandaalist alguse saanud protest seksuaalvägivalla vastu liiale läinud ning nõiajaht ähvardab kõigutada raskelt kätte võidetud seksuaalset vabadust. Deneuve kardab, et uudne puritaanlikkus hävitab igipõlise prantsuse võrgutamistraditsiooni.

„Vägistamine on kuritegu, kuid kuritegu pole teise inimese võrgutamine, isegi kui see on järelejätmatu või kohmakas. Ka meeste härrasmehelik käitumine pole mingi matšorünnak,“ seisis kirjas, millele kirjutas alla ka kurikuulsa bestselleri „Catherine M-i seksuaalelu“ autor Catherine Millet. „Mehi on rutakalt karistatud ning vallandatud, ehkki nad ei teinud muud kui puudutasid kellegi põlve või üritasid suudelda.“

Prantsuse naisõiguslaste aktivistid on Deneuve'i ja tema mõttekaaslaste kirja hukka mõistnud. "See kiri on nagu mingi veider kolleeg või tüütu onu, kes ei mõista, mis parajasti toimub," seisab Franceinfotv veebiküljel avaldatud avalduses, millele on alla kirjutanud feminist Caroline De Haas ja üle 30 aktivisti.

Nende sõnul kasutavad Deneuve jt ajakirjandust, jätmaks seksuaalvägivallast normaalset muljet.