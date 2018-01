„Minevikuminutite“ projektijuhi Marie Kõiveri sõnul said entusiastlikud noored sellega hea kogemuse nii arhiiviallikate otsimiseks, allikakriitiliseks mõtlemiseks kui ka populaarteadusliku lühiteksti koostamiseks. „Just kõige nooremate tudengite puhul on hea meel näha, kuidas nad on selle poole aasta jooksul erialaselt arenenud ning saanud juurde enesekindlust, et jätkata teiste projektide ja õppekavaväliste erialaste tegevustega,“ sõnas Kõiver.

„Arvestades, et nii ERR kui ka tudengid tegelesid selle projektiga kõigi teiste tegemiste kõrvalt, on esimese loo tähtajaks valmimine suurepärane tulemus ja midagi rohkemat oleks raske tahta,“ kiitis tudengeid ka Tartu ülikooli ajalooringi esimees Toivo Kikkas.

Kuna videosari on valminud sünnipäevakingiks, on kõigi lugude läbivaks jooneks positiivsus ja inspiratsioon. „Mõni lugu on nii tobe, et lihtsalt ajab naerma, mõni aga teeb uhkeks, et meil selline ajalugu on,“ rääkis Kõiver.