Saate "Eesti parim pagar" kaheksas episood on pühendatud kunstile. Külaliskohtunikuks on sel korral näitleja Riina Maidre ja laulja Liisi Koikson. Saatesse on jäänud vaid tõeliselt virtuoossed köögikunstnikud: kooliõpilane Patrik Raplamaalt, hobikokk Jüri Raplamaalt, müügijuht Triinu Tartumaalt, ehitusinseneriks õppiv sporditüdruk Kristiina Tallinnast ning muidugi tema vend Stanislav, kes on samamoodi insener. Esimeseks ülesandeks on teha rullbiskviit, mis on kujundatud kas eri värvi taignasegude või muu värvimistehnika abil pilkupüüdvalt dekoratiivseks maiustuseks. See on ideaalne koht näidata oma käeosavust ja piiritut fantaasiat. Kõik söövad ju silmadega ning poolfinaali eel ei päästa küpsetajaid enam jutt, et “vähemalt maitse on hea”. Panused lähevad suuremaks ja sel korral peab küpsetis lisaks veatule maitsele pakkuma ka silmailu. Biskviit peab sisaldama endas mustreid, pilte ja sõnumeid.

Muusik Patrik maalib biskviidile meloodiad, täpsemalt kaks ja pool takti oma klaverikontserdist, spetsiaalse geelvärviga. Rulli sisuks tuleb kohupiim mustikate ja maasikatega. Jüri, kes on eelnevalt kiitnud värvi ja maitseid andvaid marjajahusid, peab täna appi võtma veidi keemiat, et saada oma koogile rohelist tooni. Biskviidi vahele määrib ta toorjuustu-kohupiimakreemi. Joonistuseks valib mees pugemise libeda tee. Insener Stanislav katsub sedakorda jalust rabada nii kauni kakaomustri kui põneva Marianne kommidega maitsestatud vahukooresisuga. Müügijuht Triinu Tartumaalt teeb apelsini ja kreeka jogurti täidisega rullbiskviiti, mida kaunistab uhke punane muster. Kuigi ülesandeks oli rullbiskviit, otsustas Kristiina, et besee on palju lahedam ja erinevalt teistest teeb tema hoopis kahevärvilise beseerulli vaarikatega. See tähendab, et temal on palju vähem tööd kui teistel ning tekib küsimus kas see võib talle kasuks või kahjuks tulla.

Kui kõigil on joonistused peaaegu valmis, selgubki, et Kristiina jääb hätta. Besee ebaõnnestub totaalselt ning laual on rulli asemel ebamäärane kuhi. Kas vend Stanislav tuleb õele appi või on juba hilja? Tehniliseks ülesandeks on küpsetis Angeelika retseptivaramust ehk frangipane. Mis asi see on? Tegu on küpsetatud mandlikreemiga. Kuigi aegade jooksul on see vallutanud erinevad küpsetised, siis algupäraselt käis frangipane korvi täidiseks. Seepärast tulebki osalejatel küpsetada kaks kaunist muretaignast tartaletti ehk korvikest aprikoosi ja frangipane’i täidisega. Maitsmiseks tuleb külaliskohtunikuna appi laulja Liisi Koikson.