Jaapani astronaut Norishige Kanai teatas sotsiaalmeedias, et on kosmoses kolme nädala jooksul kasvanud üheksa sentimeetrit.

„Tere hommikust kõigile! Täna on mul suurejooneline teadaanne. Pärast kosmosesse jõudmist mõõtsime end üle ning - vau, vau, vau - olen kasvanud 9 sentimeetrit!“ kirjutas Kanai hiljuti sotsiaalmeedias. Nüüdseks on mees oma eksimuse pärast vabandanud ja teatanud, et tegelikult on ta pikemaks sirgunud vaid kahe sentimeetri võrra, kirjutab BBC.

Kanai, kes ühines rahvusvahelise kosmosejaama (ISS) meeskonnaga kolm nädalat tagasi, selgitas, et väära tulemuse andis mõõtmisviga. Kuna astronaudi esimene postitus oli tekitanud globaalse furoori, otsustas mees avalikult vabandada. „Mul on väga kahju, et postitasin sellise valeuudise,“ kirjutas ta Twitterisse oma emakeeles.

Tavaliselt tuleb inimesele kosmoses pikkust juurde kaks kuni viis sentimeetrit. Tegemist on siiski ajutise nähtusega ning see on seotud raskusjõu puudumisega, mis lubab selgrool pisut pikemaks venida.