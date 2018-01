Päästeameti Põhja päästekeskus registreeris täna varahommikul teate põlengust Tallinna lähedal Vääna-Jõesuu suvitusrajoonis asuvas endises pioneerilaagris.

Täna varahommikul kell 6.10 teatati, et Harku vallas Vääna-Jõesuu külas on süttinud vana lastelaagri territooriumil põlema kasutuseta kahekorruseline hoone. Päästjad kustutasid tulekahju poole üheksaks.

Kasutuseta hoonetest ning nendega seonduvatest probleemidest on erinevad ametkonnad rääkinud väga palju. Tavaliselt lähevad kasutuseta lobudikud põlema kas huligaansusest või sellest, et sinna kolivad meelevaldselt sisse elu hammasrataste vahele jäänud inimesed, kes paraku heaperemehelikult ei käitu.

Põlengud kasutuseta majades on esmalt ohtlikud just neile, kes seal meelevaldselt viibivad, järgmiseks neile, kelle kodud on selliste lobudike läheduses. Selliste hoonete omanike või haldajate poolne uste ja akende sulgemine ning tarade ehitamine on tegelikult ajutine lahendus, nagu ütleb rahvasuu – lukk on looma jaoks.

Päästeameti seisukoht on jätkuvalt sama – sellised majad tuleb kas renoveerida või lammutada.