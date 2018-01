Kuigi Kuressaare politseijaoskonna juhi, politseimajor Rainer Antsaare sõnul ollakse Eestis politsei tööga kõige rohkem rahul Saare- ja Hiiumaal, mõjuvad ometi tõrvatilgana meepotis kuriteod, mis ei suurendaks ühegi maakonna elanike turvatunnet.



Üks tapmine, kaks hukkunut liikluses, neli vägistamist, 36 lähisuhtevägivalla juhtumit ja 13 700 euro suuruse kahju tekitamine vargusega – need on vaid mõned näited Saaremaa elu pahupoolest aastal 2017, kirjutab Meie Maa.



Suurim vargusega tekitatud kahju eelmisel aastal oli 13 700 eurot, varastati antiikset mööblit. Suurim mõõdetud sõidukiirus oli mullu 201 km/h, mis mõõdeti Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteel Ida-Saaremaal ja on ka terve Lääne prefektuuri eelmise aasta „rekord”, kui autojuht kiirustas praamile.

Halenaljakana tõi politseijuht välja juhtumi, kui inimene läks toitlustusasutusse veini varastama, murdis seal jala ning politseinikud pidid sündmuskoha vaatlust toimetama koos maas lamava kurjategijaga.



Kuressaare politseijaoskonnas töötab 56 politseiametnikku ja isikkoosseis on 100 protsenti täidetud, millega suudetakse reageerida väljakutsetele nii maal kui merel.