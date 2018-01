Endine poliitik Evelyn Sepp sõnab Vahur Kersna saate "Urmas Ott. One man show" vaatamise järel, et saade oli väga hea. "Aga aines oli muidugi veel parem," lausub ta.

Sepp jätkab: "Lisaks on huvitav jälgida ka retsensioone. Keskne teema neis on valge vananeva mehe hirm surra üksi, mida üksteisele, ja Otile, omistatakse. Imelik, et keegi neist ei karda elada üksinduses vaatamata inimestele enda ümber. Või elada rahulolematuses, vaesuses, lugupidamatuses, pettuses, pettumuses, kibestumuses!?

Ma ei saaks öelda, et mul endal on selles elus mingi eluväline kogemus, aga kui mina siin mingit põhjust ärevuseks näen, siis asetaksin kaalukausile pigem tühise ja tühja elu mida tõesti tasuks kahetseda, mitte ajutise üksinduse või hirmutunde enne seda lahkumise momenti, kus me oleme nii kui nii kõik üksi. Aga selle mõistmine vist ongi staari ja tähe vahe. Seega tõukan põrmu kogu sellise peale sunnitud kahetsuse kontseptsiooni, mis peaks eredalt eristuvaid isiksusi tagasi hoidma elamast seda elu, mille nad endale ise teadlikult valivad. Ja võib-olla avaldan ma nüüd suure-suure saladuse, aga staari elu ongi väga üksildane. Kõigele silmaga nähtavale vaatamata, ja vaevalt see sügavas südames neile üllatusena tuleb. Kes nägijad, need näevad. Kes teadjad, need teavad. Aga hirm elamise ees hoidke nüüd küll parem iseendale!"