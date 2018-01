Kirjamees Andrei Hvostov vastas suhtlusvõrgustikus poliitik Sergei Metlevile, kes elas üle inimeste ükskõiksust trammist asotsiaalse kodaniku eemaldamise pärast. Hvostov hoiatab ka, et astub täna õhtul üle ETV saates "Suud puhtaks" ja ei pruugi end tagasi hoida.

"Sergei Metlev nägi trammis pealt, kuidas visati välja üks neid kaasreisijaid, kes levitavad laguneva laiba lehka. Kirjutab oma seinal, kuidas ta kahetseb, et suhtus sellesse ükskõikselt.

Mul tuli meelde 1. jaanuaril Väike-Ameerika tänavas Grossi poes inimene, kes seisis õllekastide juures ning täitis kombinesooni taskud pudelitega.

Siis läks kassasse ja maksis viie toosi tikkude eest. Mõne minuti pärast tuli uuesti poodi, piidles õllekaste, aga kuna nüüd oli saalis rohkem inimesi, siis loobus taskute täistoppimisest, rahuldus külmletist võetud praepakendi põue libistamisega. Mille eest ta nüüd kassas maksis, ma ei tea, ei jäänud vaatama.

Turvameest poes ei ole. Kunagi oli, aga ilmselt läks liiga kalliks pidada.

Oleks seal olnud turva, ma võibolla juhtinuks tema tähelepanu sellele episoodile.

Kassas seisis õbluke naine. Mida oleks andnud see, kui ma öelnuks talle?

Pidanuks ma ise sellel inimesel kraest kinni võtma? Aga ma ei ole turvamees, see pole minu kohustus.

Pealegi - 1. jaanuar. Uue aasta esimene päev. Äratrööbatud kaltsakas tahab, et tal oleks ka pidu. Paari õlle ja praega.

Kui seda näinuks mõni teine mees, selliste kõhklusteta nagu mina, kes anduks kaltsakale konkreetselt nossu, mis ma siis teinuks? Kirjutaks FB-s mõtlikvalulikult, kuidas ma nägin 1. jaanuaril jõhkrat episoodi "asotsiaaliks" nimetatud kaaskodaniku ebainimliku kohtlemisega ja kahetseks, et ma ei sekkunud ning ei astunud kaltsaka kaitseks välja?

Palju küsimusi, ei ühtegi vastust.

Päev algab intelligentlike kõhklustega.

Õhtul olen saates "Suud puhtaks." Peab end kokku võtma, et ma seal samas vaimus ei jätkaks."