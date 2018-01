Valge Maja endine nõunik ja peastrateeg Steve Bannon lahkus Breitbart Newsi tegevjuhi kohalt.

Bannoni lahkumise taga oli väljaannet rahaliselt toetav Rebekah Mercer, kirjutab New York Times. Merceri meelest ei suutnud Bannon toime tulla olukorraga, mis oli tekkinud seoses väljaütlemistega oma endise tööandja aadressil. Nimelt kritiseeris Bannon raamatus „Fire and Fury: Inside the Trump White House“ presidendi vaimset tervist ning väljendas pettumust Donald Trump juuniori suhtes.

Breitbarti juhatuse esimees Larry Solov ütles oma teates, et Trumpi endise kampaaniajuhi lahkumine toimub sujuvas koostöös.

Bannon oli Breitbartiga seotud alates 2012. aastast.