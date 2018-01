Ma ei ole esoteerika-, nõia- ega eneseabiraamatute lugeja, sellepärast on raske Nastja uut raamatut „Minu maagiline elu“ millegagi võrrelda. Tõsist lugemiselamust see raamat vaevalt et kellelegi pakub. Küll aga on ta tore lihtne lugemine, mis, ma arvan, sobib eeskätt teismeealiste tüdrukute lugemisvarra. Kui mina olin teismeline, oli mul paks vihik, kuhu kirjutasin kõiksugu põnevaid ennustusi, maagiliste omadustega tarkuseteri, erinevate ennete ja märkide tähendusi. Nüüd puuduks mul vajadus sellise nõiakaustiku järele, sest Nastja raamat sisaldab just seda, mida minu vihik: numbrimaagiat, taimede ja kivide võluomadusi, kirjeldusi sellest, kuidas end kurja silma eest kaitsta või jõukust ja armastust ligi meelitada ja nii edasi. Kõik on väga lihtne (nagu geniaalsed asjad sageli, eksju) ja mingit põhjalikku, süvitsiminevat analüüsi sellest raamatust ei leia. Praktiliste maagiliste nippide, rituaalide ja tarkuste kõrvale on Nastja pikkinud seigakesi iseenese elust. Ta räägib, kuidas tüdrukutirtsuna nõiateema avastas ning kuidas see sai juba teismeeas tema elu lahutamatuks osaks.

Minu enda jaoks on kõige põnevamad need peatükid raamatust, kus Nastja räägib ajaloolistest väeesemetest ning nende saatuslikust mõjust paljude vähem ja rohkem mõjukate inimeste elule. Näiteks kirjutab Nastja kurikuulsast Hope’i teemandist, mis olevat toonud hukatust ja isegi surma enam kui 1000 inimesele, ning 16. sajandi Itaalia meistri ja alkeemiku Benvenuto Cellini loodud võlupeeglist, mis säilitas selle omaniku ilu vananemisele vaatamata. Faktid, mis panevad kulmu kergitama. Ja uudisimulikku inimest Google’it avama ning asja edasi uurima. Anastasia ehk Nastja „Minu maagiline elu“ , Kirjastus Paradiis 2017, 160 lk. (Rahvaraamat.ee)

„Minu maagiline elu“ on alustuseks hea raamat ka neile, kes nõiavärki skeptiliselt suhtuvad. Lihtsalt silmaringi avardamiseks. Kuigi võib-olla muudab mõni hard core ratsionalist pärast Nastja raamatu lugemist oma suhtumist. Sest maagia on olemas. Minule sobib hästi Nastja enda põhjendus… Küllap on igaüks kogenud, et näiteks hakklihakaste või kapsasupp või isegi piparmünditee, mida teeb vanaema, maitseb paremini (või teisiti) kui enda tehtud. Kuigi kõik koostisosad on samad.