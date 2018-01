Tänaseks on osapooled kohtus üle kuulatud ja otsus tehtud. 30-aastane Svetlana sai oma tegude eest kümnekuulise tingimisi vangistuse ja 38-aastane Andrei liitkaristusena mitme teo eest aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse. Ametivõimude jaoks on seega juhtum lõpetatud.

Möödunud kevadel polnud ainsatki meediaväljaannet, mis ei kirjutanud Liisast, kes varahommikul Mustamäel asuvas bensiinijaamas peksa sai. Teisipäevases "Krimis" näidatud turvakaamerate salvestistest selgus, et asjad pole sugugi alati nii, nagu need alguses tunduvad.

Lugu sai alguse märtsikuu ööl, kui tõsielusaatest tuntud Liisa läks taksoga bensiinijaama, et sealt kehakinnitust osta.

Samal ajal astusid sisse kaks daami, kes palusid müüjalt nõudlikus vene keeles sinist Winstonit, Liisasse puutumata.

Liisa alustas seepeale tänitamisega: "Räägi eesti keeles! Elame Eestis, siis peab eesti keelt rääkima. Mitte f***ing vene keeles. Mingi sibul oled vä? Kuradi sibul, raisk! Mine p***e!"

"Sina oled sibul!" vastas venelanna aktsendiga eesti keeles.

"Mina olen eestlane ja räägin Eesti Vabariigis eesti keelt," kuulutas Liisa.

"Mida sa seletad?" jätkas naine vene keeles.

"Mina olen Eesti Vabariigis ja räägin eesti keelt!" jauras Liisa.

"Ja edasi?" nõudis venelanna.

"Käi v***u!" sõimas Liisa.

Videost on näha, et see roppus viis venelanna üle piiri ning naine virutas Liisale tugeva paremsirge.

Liisa tunnistus oli, et naine, kes oli vene keeles küsinud teenindajalt sigarette, oli veel midagi küsinud vene keeles ja seejärel teda tõuganud. Video näitab, et tõepoolest tuli naine tema poole hooga, kuid arvestades Liisa bravuurikat käitumist, võib öelda, et esimese tõsisema tõuke tegi tema ise. Päris esimese füüsilise kontakti lõi vene keelt kõnelev naine.

Olukord oli möllu keskel segane. Ühel hetkel tuli telesaate osalise appi teda sõidutanud taksojuht, kes aga sattus ise lõpuks sedavõrd tugevasse konflikti, et pidi ennast pikalt kaitsma.

Seejärel sisenes tanklasse meesterahvas, kes suunas raevuhoos fookuse taksojuhile. Viimase tunnistuse kohaselt ta ainult kaitses end ja ei üritanud oma peksjat kuidagi rünnata.

Jõhker peks jätkus. "Aidake!" röökis Liisa. "Kes sind aitab?" tänitas naine.

Rünnak jätkus ning Liisa hakkas nutma. Ta palus, et teenindaja teda aitaks, ning noormees helistas politseisse.

Samal ajal kiskus venelanna Liisa juukseidpidi bensiinijaamast välja.

Seejärel haaras taksojuht kindalaekast gaasirelva ja sundis agressiivset meest taanduma. Viimane sai aga hoopis indu juurde ning enesekaitse ja hirmutamise eesmärgil kõlasidki lasud.

Teenindaja, nähes relva, tegutses enda sõnul vastavalt sisetundele - võttis pärast pikka kaklust tanklasse sisenenud Liisa kaasa ja ning lukustas end kuni politsei ja turvafirma saabumiseni naisega tagaruumi.