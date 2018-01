Verivärske ema Anne-Piia esimesed kaks kuud lapsevanema on möödunud suurte piinade saatel. Sapikividest tingitud kõhuvalud on rängad ja pea igapäevased, ent operatsioonile varem ei saa.

Anne-Piia on 20-aastane noor naine, kelle esiklaps sündis mullu novembris. Hoolimata sellest, et paarikuune ilmakodanik on igati terve ning rõõmus, kõrgub perekonna kohal ronkmust murepilv. Nimelt vaevab noort ema ränk kõhuvalu. Tihtipeale on vaevus nii piinav, et kutsuda tuleb kiirabi. Ja nii juba kaks kuud järjest.