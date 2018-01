Värskas asuva toidupoe omanik Margus Karro ütles tänasel riigikogu komisjonide ühisistungil, et kuna Lätist toodud alkoholiga Eestis kauplemine on kasvanud nähtavaks äriks, siis tuleks tema arvates Läti alkoholi käsitleda salaalkoholina.

Osaühingu Marmil omanik ja Värska toidupoe Lemmik juht Margus Karro ja teised väikekaupmeeste liidu liikmed rääkisid riigikogus toimunud komisjonide istungil, et Lätist ei tooda enam ammu alkoholi lihtsalt endale või naabritele-sõpradele tarbimiseks, vaid see on kasvanud arvestatavaks äritsemiseks, kus kaup müüakse vaheltkasuga siinsetele ostjatele.

Karro sõnul tuleks sellepärast ka Lätist ostetud alkoholi käsitleda salaalkoholina. "Tartus on kõigile teada näiteks üks telefoninumber - helistad, ööpäevaringselt tuuakse pooleliitrine viin kohale, 4,5 eurot pluss kohaletoomine üks euro." Jaekaupmees Riho Maurer tõi samuti näite, kuidas Tartus Annelinnas on teada nö kommertskorterid, kus piirilt alkoholi toojad on pannud näiteks pensionärid kaupa edasi müüma.

