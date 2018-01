Tai peaminister Prayuth Chan-ocha leiutas „geniaalse“ meetodi, kuidas ajakirjanike ebamugavatest küsimustest pääseda. Mehe assistendid ja turvatöötajad kannavad lihtsalt kaasas mehe fotost tehtud papist väljalõiked, millelt tohib küsimusi esitada.

Pappkujusid on igaks juhuks koguni mitu ja väljalõige asetatakse ilusti mikrofoni ette ning teadustatakse pressikonverentsi algusest. BBC vahendab, et ehkki reporterid on pahurad, et ei saa 2014. aasta sõjaväelise riigipöörde järel peaministriks saanud Prayuthilt küsimusi esitada, kasutatakse ometi võimalust pappkujuga selfisid teha ja sellel kätt suruda. Ajakirjanikel on tõenäoliselt palju küsimusi range riigijuhtimiskorra, vangistuste ja vägivalla kohta. Papist peaminister aga paraku vaikib.