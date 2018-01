„Ei saa öelda, et vene turistid oleksid Tartu hotellid ära täitnud, aga väga selgelt oli venelasi tavapärasest rohkem,“ ütleb Verni Loodmaa, kelle juhtimisel töötavad Tartus hotellid Pallas, London ja Sophia. Ka Tartu linna turismiga tegelevad inimesed ütlevad, et vene turist on leidnud lisaks põhjarannikule ka Lõuna-Eesti.

„Vene turistide osakaal kogu täituvusest jääb detsembri lõpust kuni jaanuari keskpaigani umbes seitsme protsendi ümber, mis näitab kolme kuni neljaprotsendilist kasvu, kuid võib olla tingitud klientide teadlikkuse tõusust,“ sõnab Timberg ja lisab, et tegu on väga uue hotelliga ja seepärast pole võrdlust eelmise aastaga võimalik veel teha. „Kindlasti võib põhjust otsida ka hotelli olemusest kuna Lydia hotell on ametlikult kõige kõrgema tärnikategooriaga hotell (Lydial on neli tärni – toim.) ning seega hinnaklassist pigem kallim.“

„Ei ütleks, et vene turiste rohkem oli, pigem sarnane eelmiste aastatega,“ ütleb Pille Uiga hotellist Dorpat. „Tavaliselt käivad Tartus transiitreisijad, siin ollakse üks öö ja sõidetakse edasi Tallinnasse või mõnda spaasse.“

Uiga ütleb Venemaalt pärit inimesed käivad ikka Tartus, tehakse sisseoste ja kui juba siin ollakse, siis ikka vaadatakse ringi. Aga ei saa öelda, et vene turiste on varasemast rohkem, lisab Uiga.

„On üldteada, et aasta esimesel nädalal on venelased reisimas,“ räägib Loodmaa. „Nende peamine sihtkoht on Tallinn, aga nad on leidnud ka Tartu. Nende siinviibimine ei ole pikk, aga eks nad tahavad külastada erinevaid paiku. Vene turistide hüppelisest kasvust rääkida ei saa, aga neid oli mõistlikult. Statistika laekub paari kuu pärast, aga mõni protsent võrreldes eelmise aastaga oli venelasi kindlasti rohkem.“

„Juba aasta viimastel päevadel hakkas inimesi rohkem tulema,“ sõnab Pärnaku. „Aga alates 2. jaanuarist kuni eelmise nädala lõpuni oli meil sadakond külastust päevas. Meil on värskelt avatud väike infopunkt Lõunakeskuses, ka nemad ütlesid, et aasta esimestel päevadel oli neil tavapärasest enam külastajaid. See on aga nii uus koht, et eelmise aastaga võrdlust ei ole.“