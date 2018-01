Uhkeldame küll oma arenguga, aga varsti sammub Läti meist mööda. Kirume aktsiise ja süüdistame hinnatõusus valitsust. Jevgeni Ossinovski ega Jüri Ratas ei kirjutanud ette hindu, mis praegu poodides ja tanklates vastu vaatavad. Õigus oli neil, kes ütlesid kuus-seitse aastat tagasi, et aktsiisidega ei mängita. See pole lõputu riigikassa täitmise vahend. Džinni laskis pudelist välja Reformierakonna valitsus, mis tegi algust pöördumatu protsessiga. Nüüdseks oleme valusalt lõiganud mitte enam näppu, vaid suisa veeni. Eestis on juurdehindlus nii kütusele kui ka paljudele toidu- ja tööstuskaupadele märkimisväärne. Mida rohkem naaberriigis käid, seda enam hakkad mõtlema – meil on käibemaks 20, aga Lätis 21 protsenti. Niisiis peaks naabrite kaup olema kallim, ent võta näpust.

Lätlastel on humoorikas ütlemine: „Millal saabub eestlastel nädalalõpp? Siis kui nende autod massiliselt Valka, Valmierasse või Riiga vuravad.“ Meil tõuseb kütusehind nädalavahetustel, aga Lätis hoopis langeb. Eriti selgelt on see näha piirilinnas Valkas. Seal ummistavad laupäeval ja pühapäeval kodust numbrimärki kandvad neljarattalised omaaegse maanteepiiripunkti tankla sedavõrd, et sabas seisab alati paarkümmend autot. Tankimas käivad isegi Valgas sõitvad liinibussid, kaubavedajatest rääkimata. Äriloogika järgi peaksid kütusehinnad Lõuna- ja Edela-Eestis Läti piiri läheduse tõttu olema pealinnaga võrreldes seitse-kaheksa senti odavamad. Hinnasurve on ju Läti poolt tuntav. Sellisel juhul tangitaks rohkem kodus ja raha jääks Eestisse. Hiljuti sattusin kuulama raadioreklaami, milles peibutati nädalavahetusel tankima – kliendikaardiga on kõik kütused kaks senti soodsamad. No kuulge, Lätis annab kaart alet keskmiselt neli-viis senti ja mõnel pool enamgi.

Juttu bensiiniaktsiisi tõusust uuel aastal on seni kõrvale juhitud ütlemisega, et diisliaktsiis ei kerki. Bensiiniliiter maksab peagi 1,35 eurot või enamgi. Tere tulemast Lätti! Kuigi ka seal rakendub uus aktsiisitõus, jääb liitrihind ikkagi oluliselt odavamaks.

Protestiostlejad piiri ääres

Hoopis huvitavad arengud on aga toidukaupade turul. Valga A1000 toidumarketi arendajatega juttu tehes selgitasid noored mehed, et nende jaoks on mõistlik kasum ka 10–15% ja müüjaid ei hoita näljapajukil. Pärast kahekuulise katseaja lõppu hakkavad nad palka saama 700–800 eurot kuus. Toidumarketi hinnad kõnelevad selget keelt ja uuel aastal on sihikule võetud Tallinna vallutamine. Värisege, kaubaketid! Lõpmatuseni ei saa hindadesse õhku pumbata. Kaubandusäri saab ajada mõistlikult, nagu Poolas, Ungaris või Saksamaal. Kui veel Lidl peaks siiamaile jõudma, siis tõeline võitlus alles algab. Uus aasta loob kaubandusturul uue olukorra.