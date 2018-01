Rootsi kiirmoekett H&M sattus nädala algul kriitikatulva alla, sest nende ühel reklaamfotol oli vastuoluline foto väikesest mustanahalisest poisist.

Fotol seisab poisike, seljas rohelise kapuutsiga spordipusa, millel kirjas: „Kõige lahedam pärdik džunglis“ („Coolest monkey in the jungle“). Foto oli üleval H&M'i Suurbritannia netipoes. Nüüdseks on see maha võetud.

Rassismisüüdistus tuleb sellest, et ajaloos on mustanahalisi inimesi sageli pärdikuteks ja ahvideks sõimatud. Reklaami peale pahandasid teiste hulgas korvpallur LeBron James ja muusik The Weeknd, kes teatas, et katkestab koostöö H&M'iga. Rõivafirma esindajad on arusaamatuse pärast vabandanud.

Mida arvad sina? Kas H&M'i apsakas tuletas meelde kohatuid ja iganenud rassistlikke nalju või on kõik lapsed, nahavärvist olenemata, vahel ühed parajad pärdikud?